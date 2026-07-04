बस में 2 मिनट बाद लगी आग पर नहीं खुला गेट, दौसा में जिंदा जलने से बच जाते 8 लोग

Indore- राजस्थान के दौसा में हंस ट्रेवल्स की स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई जिसमें 8 यात्री जिंदा जल गए थे।

हादसे के बाद इंदौर में अब बस की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हादसे में घायल यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बस में 2 मिनट बाद आग लगी लेकिन पीछे फंसे यात्री नहीं निकल सके। यदि बस का इमरजेंसी गेट समय पर खुल जाता तो इन यात्रियों को बाहर निकालने का मौका मिल सकता था और कई जानें बच जातीं। हालांकि, इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। हादसे की राजस्थान पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।