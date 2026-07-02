2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

जान पर खेलकर आग से निकाला, झाबुआ के दोस्त ने बाहों में ही तोड़ दिया दम

Dharamsingh from Jhabua Dead in Dausa- ओवरटेक कर रही हंस ट्रेवल्स की बस ट्रेलर से भिड़ी, आठ लोगों की मौत, लोगों ने सुनाई आंखों देखी
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Jul 02, 2026

Dharamsingh from Jhabua breathed his last in a friend's arms in Dausa

Dausa Bus Accident- झाबुआ के धर्मसिंह ने दोस्त की बाहों में तोड़ा दम- Image Patrika.com

Jhabua - राजस्थान के दौसा में इंदौर आ रही हंस ट्रेवल्स की बस ओवरटेक करते समय ट्रेलर से भिड़ गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। बस हादसे में एमपी के कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। किसी की पत्नी की मौत हो गई तो किसी ने पति को गंवा दिया। दौसा बस हादसे में इंदौर के दीपक की मौत हो गई। वे अपनी पत्नी दिव्या और 4 साल के बेटे के साथ देहरादून से लौट रहे थे। इधर मौजीपाड़ा के कालू बस का अगला कांच तोड़कर सुरक्षित निकल आए। वे झाबुआ के ग्राम भूतेड़ी निवासी धर्मसिंह के साथ सफर कर रहे। कालू और धर्मसिंह जहां दूर के रिश्तेदार थे वहीं अच्छे दोस्त भी थे। कालू ने अपनी जान पर खेलकर दोस्त को निकाला। हालांकि बाद में उनकी बाहों में ही दोस्त ने दम तोड़ दिया।

ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस में 39 वर्षीय कालू भी सवार थे।उन्होंने बताया कि धर्मसिंह से रिश्तेदारी के साथ ही अच्छी दोस्ती भी थी। हम गुजरात के मोरबी में साथ काम करते थे। 29 जून को हरिद्वार के लिए साथ ही निकले थे। मंगलवार शाम स्लीपर बस से इंदौर लौट रहे थे। पहली सीट पर ऊपर वाले केबिन में सो रहे थे। रात में अचानक जोरदार धमाका हुआ और बस रुक गई। धर्मसिंह की तरफ वाली सीट टूट गई थी। ड्राइवर के पीछे बने बाथरूम के पास जा गिरा।

सांसें चल रही थीं लेकिन एंबुलेंस समय पर नहीं आ सकी

कालू के अनुसार बस में अफरा-तफरी मच गई थी। इसके बीच मैंने और कुछ अन्य यात्रियों ने बस के आगे के हिस्से का कांच तोड़ा और हम सुरक्षित बाहर निकले। मैंने धर्मसिंह को भी जैसे-तैसे बस से बाहर निकाल लिया। उसकी सांसें चल रही थीं लेकिन एंबुलेंस समय पर नहीं आ सकी। इलाज में देरी की वजह से उसकी जान नहीं बच पाई।

मृतकों की पहचान के लिए डीएन टेस्ट कराया जाएगा

बता दें कि राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। मंगलवार देर रात टक्कर के बाद बस में लगी आग में आठ लोग जिंदा जल गए। शव पूरी तरह राख में तब्दील हो गए हैं। उन्हें पोटली में बांधकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान के लिए डीएन टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद शव प​रिजनों को सौंपे जाएंगे।

हादसे में 25 यात्री भी घायल हुए, जिन्हें दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में रात करीब 2.30 बजे हुआ। भयावह दुर्घटना में बस खाक हो गई।

भरी बैठक में भिड़ गए कांग्रेसी, 8 वरिष्ठ नेताओं ने दे दिए इस्तीफे, एमपी में जबर्दस्त उठापटक

ये भी पढ़ें
MP Congress मध्य प्रदेश कांग्रेस Demo pic (photo: patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 07:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / जान पर खेलकर आग से निकाला, झाबुआ के दोस्त ने बाहों में ही तोड़ दिया दम

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘रो मत मम्मी, मैं हूं ना’ पापा को खोने पर 4 साल का मासूम देता रहा दिलासा, इंदौर लौटते वक्त हुआ हादसा

Deepak from Indore dies in Dausa bus accident
इंदौर

Car swept away: उफनते रपटे पर कार निकालना पड़ा भारी, तेज बहाव में बही कार, महू में बारिश से उफान पर नदी-नाले

Car swept away
इंदौर

सड़क हादसे ‘मौत’ के कारण की होगी जांच, इंदौर में जड़ तलाशेगी ट्रैफिक पुलिस

Traffic Police in indore: 4 साल में 33% तक बढ़ा आकड़ा (Photo Source: AI Image)
इंदौर

अगस्त में शुरू होगा ’50 करोड़’ की लागत से बना फ्लाइओवर, इंदौरवासियों को मिलेगी सौगात

Flyover in gwalior: शुरु होगा नया फ्लाइओवर (Photo Source: AI Image)
इंदौर

इंदौर भाजपा में पदों की बरसात, घोषित होने वाले हैं सात मोर्चा अध्यक्ष

Indore BJP Morcha President
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.