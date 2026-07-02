जान पर खेलकर आग से निकाला, झाबुआ के दोस्त ने बाहों में ही तोड़ दिया दम

Jhabua - राजस्थान के दौसा में इंदौर आ रही हंस ट्रेवल्स की बस ओवरटेक करते समय ट्रेलर से भिड़ गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। बस हादसे में एमपी के कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। किसी की पत्नी की मौत हो गई तो किसी ने पति को गंवा दिया। दौसा बस हादसे में इंदौर के दीपक की मौत हो गई। वे अपनी पत्नी दिव्या और 4 साल के बेटे के साथ देहरादून से लौट रहे थे। इधर मौजीपाड़ा के कालू बस का अगला कांच तोड़कर सुरक्षित निकल आए। वे झाबुआ के ग्राम भूतेड़ी निवासी धर्मसिंह के साथ सफर कर रहे। कालू और धर्मसिंह जहां दूर के रिश्तेदार थे वहीं अच्छे दोस्त भी थे। कालू ने अपनी जान पर खेलकर दोस्त को निकाला। हालांकि बाद में उनकी बाहों में ही दोस्त ने दम तोड़ दिया।