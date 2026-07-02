621 किमी. दूर से 5 हजार में खरीदा कोबरा, पत्नी की डेडबॉडी को डसाया, इंदौर में आया फैसला

केस की सुनवाई के दौरान महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही कोबरा सांप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश की गई थी। उसका पोस्टमार्टम करने वाले चिड़ियाघर के डॉ. उत्तम यादव के बयान भी हुए थे। अभियोजन के मुताबिक घटनास्थल के मुआयने के दौरान पुलिस को बिस्तर, तकिये के कवर और अन्य सामान के साथ ही मरा हुआ कोबरा सांप भी मिला था। हालांकि, शिवानी के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उसकी मृत्यु मुंह दबाए जाने के कारण दम घुटने से हुई थी।