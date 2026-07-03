‘जमानत नियम है और जेल अपवाद…’ सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

आग कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्योंकि सोनम पहले से ही जमानत पर है, इसलिए कोर्ट आदेश पलटने के पक्ष में नही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाना है। सोनम को जवाबी हलफनामा दायर करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सोनम ने कुछ समय जेल में बिताया है। आगे ये भी कही गया कि चाहे अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, यह ध्यान में रखना होगा कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है”। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, “हाईकोर्ट जिस तरह से इस मामले को देख रहा है, उसे लेकर हमें कुछ आपत्तियां हैं।”