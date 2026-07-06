प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले सावधान! इंदौर निगम संपत्ति पर लगाएगा ताले

इस तरह का फंसा हुआ राजस्व जमा करने के लिए नगर निगम के 22 जोन पर तैनात सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) और 85 वार्ड के बिल कलेक्टरों को अपने - अपने जोन और वार्ड में बिना खाते वाली संपत्तियों को ढूंढने के काम पर लगाया जा रहा है। एआरओ और बिल कलेक्टर न सिर्फ ऐसी संपत्तियों को ढूंढ़ने का काम करेंगे, बल्कि टैक्स वसूली करने का काम भी करेंगे। इस बार की खास बात ये है कि, निर्धारित समयावधि में टैक्स जमा न करने वाले संपत्ति स्वामियों की संपत्ति पर ताले तक लगाए जाएंगे।