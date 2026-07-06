लग्जरी कार से हो रही थी एमडी ड्रग्स की सप्लाई, इंदौर में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

कुछ दिन पहले ही थार में कथित तौर पर MD ड्रग्स की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, वाहन से 23.73 ग्राम MD ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.30 लाख बताई गई है। थार वाहन समेत कुल 21.30 लाख का मशरूका जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में इवेंट मैनेजमेंट और ग्राफिक डिजाइन से जुड़े युवक भी शामिल हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसका नेटवर्क किन-किन लोगों तक फैला हुआ है।