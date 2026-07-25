‘कांग्रेस अपने कर्मों से डूबी’, दतिया उपचुनाव में गरजे CM मोहन यादव

डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना साकार रूप ले रही है। ये दोनों नदियां कब से थीं, लेकिन कांग्रेस इनका लाभ जनता को नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस बुंदेलखंड के लोगों के झूठ बोल-बोलकर सत्ता हासिल करती थी। लेकिन, किसान को न पानी मिला, न बिजली, न विकास हुआ। अब एक लाख करोड़ रुपये से केन-बेतवा परियोयना तैयार हो रही है, इसका लाभ बुंदेलखंड को भी मिलेगा और दतिया को भी मिलेगा।