छतरपुर में कागजी हरियाली का खेल- फोटो-ऑप बनकर रह गया पौधारोपण अभियान, 23 लाख खर्च के बाद भी 70 प्रतिशत पौधों ने तोड़ा दम, अब फिर 40 लाख फूंकने की तैयारी

हजारों पौधों की असमय मौत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, नगर पालिका अब एक नया वित्तीय खेल खेलने जा रही है। हाल ही में हुई पीआईसी की बैठक में 20 लाख रुपए की लागत से दोबारा नए पौधों की खरीदी और उन्हें बचाने के लिए 20 लाख रुपए के नए ट्री-गार्ड खरीदने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। यानी कुल 40 लाख रुपए का नया बजट उन्हीं स्थानों पर फूंकने की तैयारी है, जहां पिछले साल 23 लाख रुपए के पौधे सुखा दिए गए थे। इस संबंध में नगर पालिका छतरपुर के एई देवेंद्र धाकड़ का कहना है कि जिन स्थानों पर पौधे सूख गए हैं, वहां दोबारा पौधे लगाए जाएंगे और इस बार उन्हें सुरक्षित करने के लिए ट्री-गार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है।