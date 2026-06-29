छतरपुर में बाइक पर शादी से लौट रहे पिता-पुत्र और एक युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, दो की मौत

हेमंत ने बताया कि, जब हम हमां बस स्टैंड के पास पहुंचे तो सामने से अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मुझे थोड़ा बहुत होश था। मैने उनसे मदद करने को भी कहा, पर वो लोग मदद किए बिना मौके से फरार हो गए। यही नहीं, घटना के बाद वाहन से एक शख्स उतरा। उसने मेरे हाथ में मोबाइल देखा तो उसे वो छुड़ाकर ले गया। संभवत: हमारे सूचित करने पर वो पकड़े न जाएं इसलिए फोन ले गए होंगे। हालांकि, घटनास्थल पर पुलिस को वाहन के कुछ टूटे टुकड़े मिले हैं। साथ ही, मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी वो कैद हुए हैं। फिलहाल, पुलिस इन्ही आधारों पर वाहन की पहचान करने में जुटी है।