अविकसित कॉलोनी में फंसी दर्जनों लोगों की जमापूंजी, फाइलों में दम घोंट रहीं शिकायतें, अवैध कॉलोनी के प्रकरण अधिक, काॅलोनाइजर पर नहीं कसी जा रही नकेल

खेतों की जमीन पर खड़ी की कॉलोनीशहर में प्लाटिंग के नाम पर करोड़ो का कारोबार विकसित किया जा रहा है। कारोबारियों द्वारा बिना नक्शा और प्रशासन को जानकारी दिए बिना अवैध रूप से कॉलोनी बनाई जा रही हैं। इनमें न तो सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है और न ही लोगों को कोई सुविधा दी गई हैं। वहीं बिल्डरों को इसके बदले में ग्राहकों से मोटी रकम मिल चुकी है। इस मुद्दे पर जिला प्रशासन का कहना है कि अभी तक 45 से 50 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस बनाकर कलेक्टर को भेजे गए हैं। इसके साथ ही पटवारियों की टीम शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सर्वे कर रही है। जो भी कॉलोनियां नियमों के विरुद्ध विकसित की जा रही हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।