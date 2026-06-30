जानलेवा लापरवाही, छतरपुर में 25 में से 15 एम्बुलेंस कंडम, जो चल रही उनमें सीट टूटीे और उपकरण भी नदारद

सूत्रों का आरोप है कि वाहनों के रख-रखाव के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। गाडिय़ोंं की मरम्मत अधिकृत वर्कशॉप के बजाय अकुशल दुकानों से कराई जा रही है। दो मामलों ने इस बदहाली को उजागर किया, मातुगुंवा क्षेत्र में एम्बुलेंस न मिलने पर रविंद्र सिंह की जान चली गई, और किशनगढ़ क्षेत्र में भी परिजनों को निजी वाहन का सहारा लेना पड़ा। हाल ही में बकस्वाहा में एम्बुलेंस न मिलने से एक वकील और एक गर्भवती महिला को जान गंवाना पड़ी। जिला प्रभारी ने अब इन खराब एम्बुलेंस के कारणों पर रिपोर्ट मांगी है और सुधार का आश्वासन दिया है। सवाल यह है कि प्रशासन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब भी कब तक मूकदर्शक बने रहेंगे, जबकि जिले की जनता इन जर्जर गाडि़यों के भरोसे अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है?