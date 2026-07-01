‘पहचान बदली, पति का नाम बदला’, छतरपुर में फर्जी आधार कार्ड से बेच दी करोड़ों की जमीन

Land Registry Fraud- मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में करोड़ों रूपयों की जालसाजी का मामला सामने आया है। सरकारी दावों और पहचान सत्यापन के कड़े नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उप पंजीयक कार्यालय नौगांव से जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सीधे तौर पर सरकारी सिस्टम की मिलीभगत या फिर घोर लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है, जहां दस्तावेजों में खुलेआम हेरफेर करके एक महिला की करोड़ों रुपये की कीमती कृषि भूमि की तीन अलग-अलग रजिस्ट्रियां दूसरे के नाम दर्ज करा दी गईं। इस पूरे फर्जीवाड़े के खिलाफ अब पीड़िता सरोज राजपूत निवासी महोबा, उत्तर प्रदेश ने हरपालपुर थाने में लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई है।