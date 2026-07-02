बीजेपी विधायक के करीबी की दबंगई, छतरपुर में 15 दलित परिवारों की जमीन कब्जाने की कोशिश

पीड़ितों ने एसपी को लिखित शिकायत में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर चल रही इस अवैध खुदाई का विरोध करने का साहस जुटाया, तो दबंग मुकेश पाण्डेय और उसके साथियों ने उन्हें सीधे तौर पर धमकाया। मुकेश पाण्डेय ने पीड़ितों को चुनौती देते हुए कहा, हमने यह जमीन सतीश कुमार द्विवेदी से खरीद ली है। तुम्हें जहां जाना है जाओ और जिसे सुनाना है सुनाओ, हम तो जमीन पर कब्जा करके ही रहेंगे। उन्होंने दस दिन बाद फिर आने की धमकी भी दी है। पीड़ितों का आरोप है सतीश कुमार की जमीन दूसरी है, जो राजस्व रिकॉर्ड में आज भी उनके नाम है, लेकिन मुकेश पांडेय दूसरे की जमीन के बहाने से दलित परिवारों की जमीन पर कब्जा पर करने का प्रयास कर रहा है।