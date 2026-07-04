9वीं व 11वीं की किताबों का टोटा, एआई विषय तो जोड़ा पर सिलेबस गायब; निजी प्रकाशकों की चांदी, अभिभावकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

छतरपुर. नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुए एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जिले के हजारों छात्रों के हाथों में अब तक मुख्य पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुंच सकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे नए पाठ्यक्रम के कारण एनसीईआरटी की नई पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति में भारी देरी हुई है। इस लेटलतीफी का सीधा असर कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बाजार से मुख्य किताबें गायब होने के कारण निजी स्कूलों को मनमानी करने का पूरा मौका मिल गया है, जिससे अभिभावकों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है।