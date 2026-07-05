सागर फायरिंग केस: लोधी क्षत्रिय महासभा युवा प्रदेशाध्यक्ष सर्वजीत सिंह लोधी गिरफ्तार, मंत्री प्रहलाद पटेल ने जताई नाराजगी

थाना प्रभारी सुमेर जगेत ने बताया कि वर्ष 2024 में सौरभ ढाबा पर करीब आठ लोगों ने हंगामा कर तोड़फोड़ की थी। जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत ने फायरिंग की थी, जिसमें आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था और रविवार को सर्वजीत को गिरफ्तार कर मालथौन सिविल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को खुरई उपजेल भेजा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। गौरतलब है कि ढाबे पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें फायरिंग और तोड़फोड़ के साथ ही सब-इंस्पेक्टर से अभद्रता करते हुए भी आरोपी नजर आए थे और फायरिंग में सब-इंस्पेक्टर बाल-बाल बचे थे।