छतरपुर में यातायात पुलिस की मुहिम लाई रंग: 6 महीनों में सड़क हादसों और मौतों में आई 30% की बड़ी कमी, सुधारे गए ब्लैक स्पॉट्स

अंधे मोड़ों को सीधा करने और ब्लैक स्पॉट्स के परिशोधन से हादसों पर काबू पाने के बाद अब विभाग का पूरा ध्यान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोकने पर केंद्रित है। यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत का कहना है कि रोड एजेंसियों के समन्वय से अंधे मोड़ को सही करने का काम निरंतर जारी है, जिसके सुखद परिणाम मिले हैं। हालांकि, विभाग के लिए एक चिंताजनक पहलू यह भी सामने आया है कि हादसों की संख्या घटने के बावजूद घायलों का आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है। बीते वर्ष जनवरी से जून तक की अवधि में जहां 446 लोग घायल हुए थे, वहीं इस वर्ष जून माह तक घायलों की संख्या बढ़कर 487 तक पहुंच गई है।