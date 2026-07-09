14.70 करोड़ की सांसद निधि में से खर्च हुए मात्र 29.3 प्रतिशत, 241 स्वीकृत कार्यों में से केवल 6 पूरे, 10.39 करोड़ बेकार पड़े

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के आधिकारिक और हालिया आंकड़ों ने टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की ज़मीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। टीकमगढ़ के सांसद और मौजूदा केंद्र सरकार में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार की सांसद निधि को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इम्पॉवर्ड इंडियन के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र के विकास के लिए कुल 14.70 करोड़ की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई थी, अब तक इसमें से केवल 4.30 करोड़ (यानी मात्र 29.3 प्रतिशत) राशि ही धरातल पर खर्च की जा सकी है। इस सुस्त रफ्तार के बाद अब संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं थी, तो आखिर 10.39 करोड़ की एक बड़ी राशि अब भी सरकारी खातों में अप्रयुक्त क्यों पड़ी हुई है?