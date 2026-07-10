केन-बेतवा जुड़ाव में विभागीय सुस्ती उजागर: छह हजार हेक्टेयर पन्ना बाघ अभयारण्य की जमीन का हस्तांतरण नहीं करा पाए अधिकारी, बांध निर्माण अटका

इन मंजूरियों के साथ केंद्र सरकार और वन्यजीव बोर्ड ने कई ऐसी अनिवार्य शर्तें रखी थीं, जिनका पालन एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना था। इन शर्तों में पन्ना बाघ अभयारण्य के प्रभावित मुख्य क्षेत्र के बदले दूसरी जगह उतनी ही जमीन का प्रबंधन, वन्यजीवों के आने-जाने वाले रास्तों की सुरक्षा और विस्थापित होने वाले गांवों के पुनर्वास की स्पष्ट रूपरेखा शामिल थी। लेकिन आरोप है कि जल संसाधन विभाग और इस कार्य से जुड़े आला अधिकारियों ने इन शर्तों को पूरा कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि घने जंगल की इस बेशकीमती जमीन का कानूनी हस्तांतरण अटक गया और जमीनी स्तर पर काम शुरू होने से पहले ही कानूनी अड़चनों में उलझ गया।