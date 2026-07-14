बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी, छतरपुर में चलाईं गोलियां, घर से निकालकर पीटा

घर से खींचकर लाठियों से पीटा, फिर किए चार फायर

शालिग्राम ने वहां पहुंचते ही गवाही की बात को लेकर मोती के ऊपर सीधे लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब मोती ने अपनी जान बचाने के लिए इस हमले का विरोध किया, तो शालिग्राम ने पिस्टल से मोती पर एक के बाद एक चार बार फायरिंग कर दी। हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली मोती के कान को छूती हुई निकल गई, जिससे उसकी जान बाल-बाल बची। इसके बाद भी हमलावरों का दिल नहीं भरा और शालिग्राम के अन्य साथियों ने लाठी-डंडों से मोती को बेरहमी से पीटना जारी रखा।