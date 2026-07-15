खजुराहो एयरपोर्ट बना नंबर-1, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत सभी हवाई अड्डों को छोड़ा पीछे

एएआई का ग्राहक संतुष्टि सर्वे यात्रियों के वास्तविक अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें चेक-इन प्रक्रिया, सुरक्षा जांच, सुरक्षा कर्मियों एवं एयरपोर्ट स्टाफ का व्यवहार, टर्मिनल की स्वच्छता, प्रतीक्षालय की सुविधा, भोजन एवं खरीदारी की व्यवस्था, पार्किंग, वाई-फाई, बैगेज डिलीवरी, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, सूचना प्रणाली, साइनेज, सुरक्षा व्यवस्था तथा समग्र संतुष्टि सहित 30 से अधिक मानकों पर यात्रियों से फीडबैक लिया जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर ग्राहक संतुष्टि सूचकांक तैयार किया जाता है। खजुराहो एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष सिंह ने कहा है- हर छह महीने में जारी होने वाली रैंकिंग में खजुराहो को प्रथम स्थान मिलना खुशी और गौरव की बात है। हमारा प्रयास यात्रियों को लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का रहा है। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।