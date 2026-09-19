‘6 बजे हो जाता है पैकअप’ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सलमान खान को लेकर किया खुलासा, बोले- शाम को बैठते हैं सब साथ

वहीं, सलमान खान के काम की बात करें तो लह इन दिनों देश के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) को होस्ट कर रहे हैं, जिसका शानदार आगाज इसी महीने 6 सितंबर को हुआ है और फिल्मों की बात करें तो सलमान अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म इसी साल 2026 के आखिर तक सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।। इसके अलावा, दक्षिण भारत के मशहूर निर्माता दिल राजू और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली के साथ उनकी पैन-इंडिया एक्शन फिल्म का नाम कथित तौर पर 'मॉन्स्टर' (Monster) रखा गया है। इस मेगा-बजट फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगी, जिसे ईद 2027 के मौके पर रिलीज करने की योजना है।