सलमान खान के सपोर्ट में उतरे रोहित शेट्टी; शर्टलेस वायरल मोमेंट की तस्वीर शेयर कर लगाई ट्रोल्स की क्लास

Rohit Shetty Support Salman Khan Shirtless Moment: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का 19 सितंबर का एपिसोड बॉलीवुड इतिहास के सबसे चर्चित और तीखे पलों में से एक बन गया है। जब सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने शो के मंच पर बॉडी-शेमिंग, एज-शेमिंग और फीमेल एक्ट्रेसेज के आपत्तिजनक हिप-शॉट्स लेने वाले पैपराजी को करारा जवाब दिया, तो पूरा बॉलीवुड उनके समर्थन में खड़ा हो गया। सलमान खान ने ट्रोलर्स को अपनी टोन्ड फिजिक दिखाते हुए मंच पर ही अपनी जैकेट, हैट और टी-शर्ट उतार दी थी। अब इस वायरल पल के बाद ब्लॉकबस्टर निर्देशक और 'खतरों के खिलाड़ी 15' के होस्ट रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) भी भाईजान के सपोर्ट में उतर आए हैं।