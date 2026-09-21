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सलमान खान के सपोर्ट में उतरे रोहित शेट्टी; शर्टलेस वायरल मोमेंट की तस्वीर शेयर कर लगाई ट्रोल्स की क्लास

Rohit Shetty Salman Khan: सलमान खान द्वारा ट्रोल्स और पैपराजी को करारा जवाब देने और मंच पर अपनी टी-शर्ट उतारकर टोन्ड फिजिक दिखाने के बाद निर्देशक रोहित शेट्टी उनके समर्थन में आए हैं। रोहित ने सलमान की शर्टलेस तस्वीर शेयर कर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Sep 21, 2026

Rohit Shetty Support bigg boss 20 Salman Khan Shirtless Moment

रोहित शेट्टी ने सलमान खान को किया सपोर्ट (Photo Source- Twitter/@trollingzone)

Rohit Shetty Support Salman Khan Shirtless Moment: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का 19 सितंबर का एपिसोड बॉलीवुड इतिहास के सबसे चर्चित और तीखे पलों में से एक बन गया है। जब सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने शो के मंच पर बॉडी-शेमिंग, एज-शेमिंग और फीमेल एक्ट्रेसेज के आपत्तिजनक हिप-शॉट्स लेने वाले पैपराजी को करारा जवाब दिया, तो पूरा बॉलीवुड उनके समर्थन में खड़ा हो गया। सलमान खान ने ट्रोलर्स को अपनी टोन्ड फिजिक दिखाते हुए मंच पर ही अपनी जैकेट, हैट और टी-शर्ट उतार दी थी। अब इस वायरल पल के बाद ब्लॉकबस्टर निर्देशक और 'खतरों के खिलाड़ी 15' के होस्ट रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) भी भाईजान के सपोर्ट में उतर आए हैं।

सलमान खान के सपोर्ट में आए रोहित शेट्टी

निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर बिग बॉस 20 के मंच से सलमान खान के उसी शर्टलेस मोमेंट की एक शक्तिशाली तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए रोहित शेट्टी ने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए लिखा, "डियर ट्रोलर्स… इट्स डन ब्रो।"

रोहित शेट्टी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। अर्जुन कपूर, कृति सेनन और वरुण धवन जैसे दिग्गज बॉलीवुड सितारों ने इस पोस्ट को लाइक कर सलमान खान के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। इससे पहले वरुण धवन और कुशाल टंडन ने भी सलमान की जमकर तारीफ की थी।

मोनालिसा ने भी बॉडी शेमिंग पर बयां किया दर्द

पूर्व 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट और अभिनेत्री मोनालिसा (Monalisa) ने भी सलमान खान का शुक्रिया अदा करते हुए खुद पर हुए बॉडी-शेमिंग और एज-शेमिंग के कड़वे अनुभवों को शेयर किया। मोनालिसा ने लिखा, "मैं शान से बूढ़ी हो रही हूं और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। प्रेग्नेंट होने के लिए हमने कई ट्रीटमेंट ट्राई किए, जिससे हार्मोनल बदलाव, एंग्जायटी और वजन बढ़ना स्वाभाविक था। फिर भी लोग मुझे 'अब तो मां बन जाओ, उम्र हो गई है' कहकर ट्रोल करते रहे।"

रोहित शेट्टी और सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो रोहित शेट्टी इन दिनों स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) को होस्ट कर रहे हैं, जो हर वीकेंड रात 9 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है। इसके अलावा वे अपनी बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 'गोलमाल 5' (Golmaal 5) की तैयारी में जुटे हैं, जो 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी।

वहीं, सलमान खान जल्द ही अपूर्व लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि' में चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा, वह नयनतारा के साथ वामशी पैडिपल्ली की फिल्म 'मॉन्स्टर' (SVC63) में दिखेंगे, जो ईद 2027 पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिलहाल सलमान 'बिग बॉस 20' होस्ट करने में व्यस्त हैं।

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Updated on:

21 Sept 2026 08:01 am

Published on:

21 Sept 2026 08:01 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान के सपोर्ट में उतरे रोहित शेट्टी; शर्टलेस वायरल मोमेंट की तस्वीर शेयर कर लगाई ट्रोल्स की क्लास

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