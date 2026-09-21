Hanuman Ansh Day 45: हनुमान अंश की कमाई में फिर आया संडे को उछाल, जानें मिर्जापुर और दायरा का क्या रहा हाल?

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 45: भारतीय सिनेमाघरों में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ जहां नए कंटेंट और बड़े सितारों का महासंग्राम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर लो-बजट और कंटेंट-ड्रिवन फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर इतिहास रच रही हैं। इस शुक्रवार 18 सितंबर को दो नई फिल्मों- करीना कपूर व पृथ्वीराज सुकुमारन की 'दायरा' और कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी 'वाइब' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। हालांकि, पहले से शानदार कमाई कर रही 'हनुमान अंश', मिर्जापुर, इरुमुडी' और अक्षय-सैफ की 'हैवान' के बीच नए वीकेंड पर कड़ी टक्कर देखने को मिली। आइए जानते हैं रविवार को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने बाजी मारी और किसका गणित बिगड़ा...