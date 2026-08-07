‘मैंने अपने पति को धोखा देते पकड़ा था’, श्वेता तिवारी के बयान से ‘The Traitors 2’ में मचा बवाल, करण जौहर बोले ये सच था!

ट्रेलर की सबसे चर्चित झलक श्वेता तिवारी के बयान की रही, जिसमें वो कहती हैं, "अपने पति को धोखा देते हुए मैंने ही पकड़ा था।" इस पर करण जौहर जवाब देते हैं, "तुम झूठ को पकड़ने में इतने अच्छे नहीं हो सकते, ये सच है क्या।" इसके अलावा पारुल गुलाटी मजाकिया अंदाज में कहती हैं, "वो टीवी एक्ट्रेस है, बिना ग्लिसरीन के रो सकती है।" वहीं, रिया चक्रवर्ती खुद को रियलिटी शोज का अनुभवी खिलाड़ी बताती हैं। दरअसल, ट्रेलर में कई कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस, इमोशनल पल और एक-दूसरे पर शक की झलक भी दिखाई गई है।