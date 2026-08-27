The Traitors से बाहर आते ही श्वेता तिवारी ने खोला ट्रोलिंग का राज, बोलीं- ‘गाली देने वाले MNS के मेंबर नहीं थे’

The Traitors Shweta Tiwari : The Traitors से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर चर्चा में हैं। ऑनलाइन गाली-गलौज और आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर श्वेता ने अब बड़ा अपडेट दिया है। एक्ट्रेस ने साफ किया कि उन्हें गालियां देने वाले लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के सदस्य नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि राज ठाकरे के सामने मामला उठाने के बाद MNS से जुड़े लोगों ने महज तीन दिन में एक आरोपी का पता लगाया और उसका हाथ से लिखा माफीनामा उन्हें भेजा।