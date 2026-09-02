खुद थे किडनी फेल्योर, जाते-जाते तीन जिंदगियां कर गए रोशन

ahmedabad: छह महीने से किडनी फेल्योर की पीड़ा झेल रहे दिलीप मांडलिया (54) इस दुनिया से जाते-जाते तीन जिंदगियां रोशन कर गए। दरअसल उन्हें ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया। ऐसे में उनके परिजनों ने उनके अंगों का दान किया।सप्ताह में तीन बार डायलिसिस कराने वाले मांडलिया 30 अगस्त को घर पर बेहोश हो गए थे, उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया। ब्रेन हैमरेज के बाद दो दिन तक चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली और मंगलवार को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेनडेड घोषित कर दिया। परिवार के सदस्यों ने असहनीय घड़ी में भी ऐसा फैसला लिया, जिससे तीन अन्य जिंदगियां रोशन हो गईं।