वडोदरा में अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 9 तोते और 2 कछुए का रेस्क्यू

वडोदरा. शहर में अवैध रूप से वन्यजीवों को घरों में रखने के मामलों को लेकर गुजरात पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी (जीएसपीसीए) और वन विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 तोते और 2 कछुए का रेस्क्यू किया गया।

लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर बुधवार को आज शहर के अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान छाणी-आजवा रोड और शहर इलाके के अलग-अलग घरों से पिंजरों में कैद 9 तोते बरामद किए गए। वन विभाग की टीम ने सभी तोतों को कब्जे में ले लिया।

वहीं, राजमहल इलाके में प्रतिबंधित कछुए रखे जाने की शिकायत भी जीएसपीसीए को मिली थी। शिकायत के आधार पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ जीएसपीसीए के कार्यकर्ता रमेश मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान वहां से 2 कछुए भी बरामद किए गए। इस तरह संयुक्त कार्रवाई में कुल 11 वन्यजीवों को रेस्क्यू किया गया। सभी वन्यजीवों को आगे की देखभाल और उपचार के साथ उनके प्राकृतिक आवास में मुक्त करने की प्रक्रिया के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया।

जीएसपीसीए ने शहरवासियों से अपील की है कि अगर किसी के घर में तोता, कछुआ या अन्य कोई वन्यजीव रखा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द स्वेच्छा से एनजीओ या नजदीकी वन विभाग कार्यालय को सौंप दें। संस्था के मुताबिक, वन्यजीवों को अवैध रूप से घर में रखना वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अपराध है। केवल शौक के लिए वन्यजीवों को पिंजरे में रखना संबंधित व्यक्ति के लिए कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है।