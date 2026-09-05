Ahmedabad: कान्हा के जन्मोत्सव में मध्यरात्रि को जागा शहर, 300 ड्रोन से जगमगाया आसमान

इस्कॉन मंदिर में परंपरा के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का अद्भुत तालमेल दिखा। मध्यरात्रि ठीक 12 बजे आसमान में 300 ड्रोन के शो ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ड्रोन ने कृष्ण की आकृति, श्री राधे कृष्ण लिख कर लोगों का दिल जीता। 7 मिनट का 'साउंड एंड लाइट शो' भी हुआ, जिससे मंदिर परिसर रंग-बिरंगी रोशनी से नहा उठा। इस्कॉन मंदिर के गर्भगृह को 600 किलो विदेशी फूलों से सजाया गया, जिनसे मोर, गरुड़ और कमल की आकृतियां बनाई गईं। वहीं, भाड़ज के हरे कृष्ण मंदिर में भगवान राधा माधव के लिए पिछले दो महीनों की मेहनत से वृंदावन में तैयार कराए गए रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य रत्नों के आभूषण पहनाए गए।