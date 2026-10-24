Guest Editor – घूंघट वाले परिवार से ध्रुवपद की साधना तक, सुरों में तलाशा जीवन का अर्थ

घूंघट की परंपरा वाले परिवार से विदेश में प्रस्तुति तक

गायत्री की व्यक्तिगत यात्रा में परिवार और सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही है। वह ऐसे परिवार से आती हैं, जहां घूंघट की परंपरा थी। उनके अनुसार, समय के साथ परिवार में यह परंपरा बदली और उन्हें आगे बढऩे के लिए ससुराल का पूरा सहयोग मिला। वह बताती हैं, जब मैंने संगीत साधना शुरू की तो कुछ लोगों ने ताने दिए। गायकी को लेकर ऐसी बातें भी कही गईं, जिनसे मुझे दुख हुआ। लेकिन समय के साथ वही लोग मेरी तारीफ करने लगे। इससे यह समझ आया कि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो लोगों की सोच भी बदल सकती है। परिवार का सहयोग उनके लिए विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण रहा, जब उन्हें विदेश में प्रस्तुति देने का अवसर मिला। वह अफ्रीका के घाना में कार्यक्रम के लिए जा रही थीं। कुछ लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि उन्हें जाना चाहिए। गायत्री मानती हैं कि महिलाओं में कई तरह की क्षमताएं होती हैं। जरूरत इस बात की है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे आगे बढ़ाने का अवसर पाएं। परिवार का सहयोग और समाज का सकारात्मक नजरिया इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है।



सम्मान से बढ़ा उत्साह, लेकिन साधना ही प्राथमिकता

संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. गायत्री शर्मा को विभिन्न संस्थाओं से सम्मान मिले हैं। इनमें ध्रुवपद अकादमी पुरस्कार (2019), नारी शक्ति सम्मान (2018), ऋषि स्कूल का श्रेष्ठ संगीत गुरु सम्मान (2018), गुड थॉट्स इंटरनेशनल का महिला सशक्तीकरण सम्मान (2020), सवरंग संस्था का श्री गोपाल पुरोहित कला सम्मान (2021), कलानेरी का शास्त्रीय संगीत संरक्षण सम्मान (2022), विधान फाउंडेशन पुरस्कार (2022) और प्रथम एसएमएसएआइ पुरस्कार (2025) शामिल हैं। इन सम्मानों को वह अपने काम के प्रति प्रोत्साहन के रूप में देखती हैं। उनके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि संगीत का अभ्यास और अध्यापन निरंतर जारी रहे। सम्मान किसी कलाकार की यात्रा में उत्साह बढ़ा सकते हैं, लेकिन साधना की जगह नहीं ले सकते। गायत्री के लिए ध्रुवपद की परंपरा को सीखना, सिखाना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही उनके काम का मूल उद्देश्य है।



सपना है भारतीय और पश्चिमी संगीत की साझा यूनिवर्सिटी

गायत्री का सपना अपनी म्यूजिक यूनिवर्सिटी शुरू करने का है, जहां भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ पश्चिमी संगीत भी एक ही परिसर में सिखाया जा सके। वह चाहती हैं कि विद्यार्थियों को संगीत की विभिन्न परंपराओं को समझने, सीखने और उनके बीच संवाद विकसित करने का अवसर मिले। उनके अनुसार, संगीत शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें परंपरा की गहराई और नए प्रयोगों की संभावनाएं साथ चल सकें। संगीत के अलावा खाना बनाना उनका पैशन है और लेखन शौक। इन दिनों वह कविता लेखन कर रही हैं और उनकी किताब भी जल्द प्रकाशित होने की उम्मीद है। संगीत, शिक्षण और लेखन उनके जीवन के ऐसे पक्ष हैं, जिनके जरिए वह अपनी रचनात्मकता को अलग-अलग रूपों में व्यक्त करती हैं।



हर रोज एक कदम आगे बढऩा ही जीवन का मंत्र

डॉ. गायत्री शर्मा के जीवन का मूलमंत्र है, हर रोज एक कदम आगे बढ़ाना। वह कहती हैं,, मुझे खरगोश की तरह तेज दौडऩा नहीं है। मैं कछुए की तरह लगातार आगे बढऩा पसंद करती हूं। उनके लिए सफलता का अर्थ तेजी से मंजिल तक पहुंच जाना नहीं, बल्कि अपनी दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना है। सुजानगढ़ में पढ़ाई के लिए संघर्ष से लेकर डागर घराने में ध्रुवपद की कठिन साधना तक, उनके सफर में यही सोच दिखाई देती है। जिस राग को सीखने में तीन महीने तक कठिनाई हुई, उसी में बेहतर बनने के लिए उन्होंने अभ्यास जारी रखा। जिस समाज में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर सीमाएं थीं, वहां से निकलकर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और संगीत को जीवन का आधार बनाया। आज उनकी कोशिश है कि ध्रुवपद की गंभीर और प्राचीन परंपरा विद्यार्थियों तक पहुंचे, संगीत शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित न रहे और नई पीढ़ी संगीत को सुनने, समझने तथा सीखने की जरूरत महसूस करे। उनके लिए ध्रुवपद की साधना अंतत: सुरों से आगे बढकऱ आत्मचिंतन और जीवन को समझने का संवाद है।

