Shani Gochar 2025: 30 साल बाद शनि ने बदली अपनी चाल, 20 फरवरी तक इन राशिवालों को करेंगे मालामाल

Shani Gochar 2025: सनातन धर्म में शनि को न्याय का देवता माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कर्मफल दाता ग्रह के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह हर किसी को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जिसके ऊपर शनि की कृपा बरसती है वो मालामाल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि के अंश बल में समय- समय पर बदलाव होता रहता है। वर्तमान समय में 5 दिसंबर 2025 से शनि का अंश बल 0 हो गया है। जिसके कारण शनि अपनी बाल्यवस्था में चले गए हैं। फरवरी 2026 तक शनि 0 से 6 अंश बल तक पहुंच जाएंगे 0 अंश बल के दौरान शनि जातकों को कम कष्ट देते हैं और अधिक फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे में शनि की बाल्यवस्था से फरवरी तक कुछ राशि वालों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।