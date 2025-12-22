22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 23 दिसंबर 2025: मेष और तुला के करियर में आएगा बड़ा उछाल, जानें अपनी राशि का भविष्य

Aaj ka Tarot Rashifal: 23 दिसंबर 2025 का टैरो राशिफल: क्या आज चमकेगी आपकी किस्मत? मेष राशि वालों को मिलेगा करियर में उछाल, वहीं कुंभ राशि वाले रहें सावधान। जानें अपनी राशि का सटीक भविष्यफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 22, 2025

Tarot Rashifal Today 23 December

Tarot Rashifal Today 23 December : टैरो राशिफल 23 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Today Rashifal Today, December 23, 2025 : टैरो राशिफल 23 दिसंबर 2025 : आज का सूरज आपके जीवन में कौन से नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है? 23 दिसंबर 2025 के लिए टैरो कार्ड्स के संकेतों के अनुसार, कुछ राशियों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि और करियर में बड़ी सफलता लेकर आएगा, तो कुछ को अपने व्यवहार और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का भाग्य और आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय।

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने करियर में उछाल लाने के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही आज आपको जमीन जायदाद में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन की बचत भी कर पाएंगे।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक कामकाज से संबंधित आज जरुरी जानकारी जुटाने में अपने दिन का काफी समय बीताएंगे। इसके लिए आज आप अपने दोस्तों से भी संपर्क कर सकते हैं। वित्तीय मामले में दिन सुखदाई रहेगा। आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बढ़ेगा।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यों में सफलता दिलाएगा। इस राशि के फाइनेंस से संबंधित कार्य करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय है। आज की मेहनत भविष्य में बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। हालांकि, आज अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। इसी के साथ आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आप जो भी कार्य करेंगे उन्हें सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। साझेदारी वालें कामों के लिए दिन बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। हिसाब से बजट के अनुरूप धन खर्च करें।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के मन में आज प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक रहने वाली है। आज आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। दिनचर्या को संतुलित और व्यवस्थित रखने से अधिकतर कार्य समय पर पूरे होते जाएंगे। आज आप अपनी वाणी की मदद से आर्थिक लाभ हासिल करेंगे।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को कामकाज में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। आज आपके लिए नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बनी हुई हैं। नौकरी परिवर्तन की संभावना है। अपनी दिनचर्या का सही ढंग से पालन करें और आलस्य से बचें। पैसों से जुड़े हुए फैसले सही ढंग से लें।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों आज अपने पारिवारिक और सामाजिक दोनों ही दायित्वों का निर्वाह संतुलित तरीके से कर पाएंगे। आज कामकाज के मामले में आपकी सोच बहुत ही व्यवहारिक रहेगी। आपके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की वजह से मान सम्मान बढ़ेगा। जमीन जायदाद संबंधी लाभ होने की संभावना है।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को आज सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़ेगा। छोटी-मोटी अड़चनों के बाद लक्ष्य साधने में कामयाब रहेंगे। शुभ समाचार प्राप्त होगा। काम के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना लाभदायक रहेगा।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संबंध नई उपलब्धियां दिलाने वाले होंगे। इन संबंधों का अपनी क्षमता के अनुरूप भरपूर फायदा उठाएंगे। उतार चढ़ाव से व्यथित ना होकर अपने कार्यशैली में सुधार लाने का प्रयास करें।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के कामकाज में गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही काम के दबाव और पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल न होने की वजह से आपके सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज से दिन सामान्य रहेगा। सेहत से संबंधित खर्चे भी सामने आ सकते हैं।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों को क्रोध और ज्यादा उत्तेजना से बचना चाहिए। क्योंकि, ऐसा करना आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। कोशिश करें कि आज आप किसी को भी कार्यस्थल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें क्योंकि, ऐसा करने से आपके लिए ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपरीत परिस्थितियों में अपने ऊपर संयम बनाए रखना ही आपके लिए उपयुक्त रहेगा

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक भावनात्मक रूप से आज काफी संवेदनशील रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर सहयोगियों पर बहुत अधिक विश्वास करने के बजाए अपने फैसले स्वयं ले। अपना काम खुद से ही पूरा करने की कोशिश करें। धन संबंधित मामलों में लाभ की अच्छी संभावनाएं है। खर्च भी नियंत्रित रहेगा।

ये भी पढ़ें

Mesh Rashifal 2026 : क्या इस साल चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत? जानें वो 3 बड़े बदलाव जो बदल देंगे आपकी जिंदगी
राशिफल
Mesh Rashifal 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

22 Dec 2025 03:46 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 23 दिसंबर 2025: मेष और तुला के करियर में आएगा बड़ा उछाल, जानें अपनी राशि का भविष्य

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 23 December : मंगलवार राशिफल: इन 6 राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा, जानें अपना भाग्य

Aaj Ka Rashifal 23 December
राशिफल

Shani Gochar 2025: 30 साल बाद शनि ने बदली अपनी चाल, 20 फरवरी तक इन राशिवालों को करेंगे मालामाल

Shani Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

राशिफल भविष्यवाणी 2026: नए साल में राशिनुसार कैसे रहेंगे आपके रिश्ते, प्रेम और विवाह?

लव राशिफल 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Numerology: हर कदम पर अपने पार्टनर का साथ देते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal 22 To 28 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल: जानें इस हफ्ते किन राशियों पर होगी धन की वर्षा और किसे मिलेगा प्यार

Saptahik Rashifal 22 To 28 December 2025 :
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.