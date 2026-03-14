अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर बसराई मिसाइलें, ट्रंप बोले- अब अगर होर्मुज बंद किया तो तुम्हारी तेल रिफाइनरी…

ईरान के लिए खार्ग द्वीप अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की तेल अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। फारस की खाड़ी में स्थित यह छोटा सा द्वीप ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। यहां से ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का लगभग 90% होता है। यह द्वीप ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्रों (जैसे अबूजर, फोरूज़ान और दोरूद) से पाइपलाइनों द्वारा जुड़ा है। अगर यहां अमेरिका ने ईरानी तेल रिफाइनरियों और इंफ्रास्ट्रक्चरों को निशाना बनाया तो ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है।