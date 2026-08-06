Netflix पर नंबर-1 बनी ‘धुरंधर’, लेकिन MP के सरकारी स्कूल में स्क्रीनिंग पर विवादों में फंसी फिल्म, जांच जारी

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छात्रों की पढ़ाई के लिए लगाए गए डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल गैर-शैक्षणिक और उम्र के लिहाज से अनुपयुक्त कंटेंट दिखाने के लिए किया गया। शिकायतकर्ताओं ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ लापरवाही बताया। साथ ही, जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।