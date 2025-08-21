तलाक पर सोहेल खान का बड़ा बयान, बताया क्यों टूटी 24 साल की शादी, बोले- उनकी मानसिक स्थिति…

सोहेल खान और सीमा सजदेह की शादी साल 1998 में हुई थी। दोनों ने 24 साल साथ रहने के बाद साल 2022 में तलाक ले लिया, लेकिन जिस समय ये खबर आई थी उस समय सोहेल खान के फैंस को समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार कपल ने अपना रिश्ता क्यों खत्म किया, लेकिन अब सोहेल खान ने असली वजह का बड़ा खुलासा कर दिया है। वहीं, ये साफ हो चुका है कि सोहेल और सीमा का तलाक कोई आपसी लड़ाई का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों को सुरक्षित रखना था।