बॉलीवुड

तलाक पर सोहेल खान का बड़ा बयान, बताया क्यों टूटी 24 साल की शादी, बोले- उनकी मानसिक स्थिति…

Sohail Khan Talked About Divorce: सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान ने अपने तलाक को लेकर 3 साल बाद कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि वह और पत्नी सीमा सजदेह अलग क्यों हुए।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 21, 2025

Sohail Khan React First time On Divorce
सोहेल खान और सीमा की एक्स से ली गई तस्वीर

Sohail Khan React First time On Divorce: बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर सोहेल खान ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह से तलाक का असली कारण बता दिया है। यह पहली बार है जब सोहेल ने अपने तलाक पर बात की। सोहेल खान ने बिना कोई बात छुपाए अपने और सीमा के तलाक की वजह को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। इस समय सोशल मीडिया पर सोहेल खान और उनके तलाक की वजह ट्रेंड कर रही है।

सोहेल खान इस वजह से हुए थे पत्नी से अलग (Sohail Khan React First time On Divorce)

सोहेल खान ने Etimes से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे पर खुलकर बात भी रखी। उन्होंने तलाक का असली कारण बताते हुए कहा, "जब माता-पिता के बीच लगातार झगड़े होते हैं, तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वे बड़े होकर परेशान रहने लगते हैं। मैं और सीमा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों निर्वाण और योहान के साथ ऐसा कुछ हो।"

बच्चों की खातिर तोड़ा अपना रिश्ता (Sohail Khan Divorce Seema Sajdeh)

सोहेल ने आगे कहा, "हम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अलग हो जाना ही सबसे सही रास्ता है, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। हम उन्हें एक अच्छी और शांत जिंदगी देना चाहते थे।" 

सोहेल खान ने की एक्स वाइफ सीमा की तारीफ

सोहेल ने एक्स-वाइफ सीमा की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, "सीमा सिर्फ एक अच्छी इंसान ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मां भी साबित हुई हैं। तलाक के बाद भी मैं और सीमा एक-दूसरे के लिए सम्मान रखते हैं और बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने देते। हम दोनों ने मिलकर तय किया था कि हम अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। साथ ही, हर साल हम एक परिवार की तरह वेकेशन पर भी जाएंगे, ताकि बच्चों को यह महसूस न हो कि हमारे अलग होने से उनके लिए हमारे प्यार में कोई कमी या बदलाव आया है।"

24 साल की शादी की सोहेल और सीमा ने खत्म

सोहेल खान और सीमा सजदेह की शादी साल 1998 में हुई थी। दोनों ने 24 साल साथ रहने के बाद साल 2022 में तलाक ले लिया, लेकिन जिस समय ये खबर आई थी उस समय सोहेल खान के फैंस को समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार कपल ने अपना रिश्ता क्यों खत्म किया, लेकिन अब सोहेल खान ने असली वजह का बड़ा खुलासा कर दिया है। वहीं, ये साफ हो चुका है कि सोहेल और सीमा का तलाक कोई आपसी लड़ाई का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों को सुरक्षित रखना था।

Updated on:

21 Aug 2025 07:19 pm

Published on:

21 Aug 2025 07:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक पर सोहेल खान का बड़ा बयान, बताया क्यों टूटी 24 साल की शादी, बोले- उनकी मानसिक स्थिति…

