‘वो नहीं चाहती थीं शमशान में जलाया जाए…’ पूजा बेदी का छलका दर्द, बोलीं- मौत से पहले गायब हो गई थी मां..

साल 1998 में, 50 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। प्रोतिमा बेदी का दुखद निधन कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा के दौरान हुआ था। पूजा ने बताया कि उनकी मां हमेशा कहती थीं कि वह प्रकृति में मरना चाहती हैं और उसके साथ एकाकार होना चाहती हैं। इस खूबसूरत, शानदार जिंदगी के अंत में, वो नहीं चाहती थीं कि उन्हें किसी श्मशान में धकेला जाए जहां उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का दिखावा किया जाए। वो प्रकृति में ही मरना चाहती थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मां का शरीर कभी नहीं मिला। आप जानते हैं, वो ब्रह्मांड के साथ, धरती के साथ एकाकार हो गया था। वो बस एक अद्भुत एनर्जी थीं।"