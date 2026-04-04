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‘धुरंधर’ के रहमान डकैत बने MI के सूर्यकुमार यादव, Fa9la गाने पर किया डांस तो फैंस बोले- अब फिल्मों में भी एंट्री करिए!

Suryakumar Yadav Performs Rehman Dakait Viral Step: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव हाल ही में धुरंधर के वायरल गाने पर परफॉर्म करते नजर आए।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 03, 2026

Suryakumar Yadav Performs Rehman Dakait Viral Step

Suryakumar Yadav Performs Rehman Dakait Viral Step (सोर्स- एक्स)

Suryakumar Yadav Performs Rehman Dakait Viral Step: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इस बार वजह उनकी शानदार बल्लेबाजी नहीं, बल्कि उनका डांस है। हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' के चर्चित ‘रहमान डकैत’ स्टेप को दोहराकर ऐसा माहौल बनाया कि वहां मौजूद लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। उनका यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं।

जीत के बाद मंच पर दिखा ‘धुरंधर मोड’ (Suryakumar Yadav Performs Rehman Dakait Viral Step)

दरअसल, मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में सूर्यकुमार यादव मंच पर पहुंचे। जैसे ही बैकग्राउंड में फिल्म का लोकप्रिय गाना बजा, उन्होंने बिना देर किए फिल्म का वायरल स्टेप दोहराना शुरू कर दिया। उनकी एनर्जी और आत्मविश्वास ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कुछ देर के लिए वह रुके जरूर, लेकिन फिर दोबारा उसी जोश के साथ डांस करते नजर आए।

इस दौरान वहां मौजूद दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं और सोशल मीडिया पर भी उनके इस अंदाज की खूब सराहना की जा रही है। कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में यह तक कह दिया कि सूर्यकुमार यादव को अब फिल्मों में भी किस्मत आजमानी चाहिए।

आईपीएल मुकाबलों के बीच वायरल हुआ वीडियो (Suryakumar Yadav Performs Rehman Dakait Viral Step)

हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। इसी जीत के बाद आयोजित कार्यक्रम में सूर्यकुमार यादव का यह डांस देखने को मिला। अब टीम का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होना है और उससे पहले उनका यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है।

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का जलवा जारी

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' और इसका सीक्वल दर्शकों के बीच लगातार लोकप्रिय बने हुए हैं। फिल्म के एक्शन, कहानी और गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। खास तौर पर ‘रहमान डकैत’ स्टेप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता नजर आया, जिसे अब कई सेलेब्रिटीज भी फॉलो कर रहे हैं।

इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है।

आमिर खान ने भी दी फिल्म की टीम को बधाई

फिल्म की सफलता को लेकर आमिर खान ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूरी टीम की मेहनत और जुनून की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद फिल्म की चर्चा और तेज हो गई।

फैंस को पसंद आया सूर्या का अलग अंदाज

सूर्यकुमार यादव का यह नया अंदाज क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ फिल्मी दर्शकों को भी काफी पसंद आया है। मैदान पर अपने आक्रामक खेल के लिए मशहूर सूर्या जब मंच पर डांस करते नजर आए तो फैंस के लिए ये एक खास सरप्राइज बन गया। यही वजह है कि उनका वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोग उनके टैलेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कई फैंस ने तो यहां तक कह दिया कि सूर्यकुमार को भी फिल्मों में एंट्री कर लेनी चाहिए।

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Published on:

03 Apr 2026 08:12 pm

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