‘धुरंधर’ के रहमान डकैत बने MI के सूर्यकुमार यादव, Fa9la गाने पर किया डांस तो फैंस बोले- अब फिल्मों में भी एंट्री करिए!

Suryakumar Yadav Performs Rehman Dakait Viral Step: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इस बार वजह उनकी शानदार बल्लेबाजी नहीं, बल्कि उनका डांस है। हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' के चर्चित ‘रहमान डकैत’ स्टेप को दोहराकर ऐसा माहौल बनाया कि वहां मौजूद लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। उनका यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं।