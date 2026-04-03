‘धुरंधर 2’ पर चोरी का आरोप लगाने वाले निर्देशक को आदित्य धर का मुंहतोड़ जवाब, भेजा दिया लीगल नोटिस

Aditya Dhar Legal Notice On Dhurandhar 2 Row: बॉलीवुड की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर और फिल्ममेकर संतोष कुमार एस के बीच कहानी की मौलिकता को लेकर छिड़ा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। संतोश कुमार आरएस ने फिल्म की कहानी को अपनी स्क्रिप्ट से प्रेरित बताकर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आदित्य धर की टीम ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है।