तिहाड़ में बंद राजपाल यादव का सहारा बने तेज प्रताप, खोला मदद का पिटारा; बोले- कठिन समय में…

Rajpal Yadav In Jail: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इस समय कानूनी और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। चेक बाउंस केस में कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा और वे इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।