Arijit Singh Last Song: अरिजीत सिंह का ‘आखिरी’ गाना, यूट्यूब पर मिल चुके हैं 18 मिलियन व्यूज

अरिजीत सिंह की विदाई भी उतनी ही गरिमामय रही जितना उनका करियर। उनका आखिरी फिल्मी गाना सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का देशभक्ति गीत ‘मातृभूमि’ है। यह गाना न केवल देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि अरिजीत की आवाज के उस जादू को भी समेटे हुए है जिसने उन्हें दुनिया का चहेता बनाया है। 'मातृभूमि' के बोल और अरिजीत की शानदार गायकी ने पहले ही लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। फैंस इसे अरिजीत के करियर का सबसे यादगार अंतिम अध्याय मान रहे हैं। यूट्यूब पर उस गाने को 18 मिलियन व्यूज अब तक मिल चुके हैं।