28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Arijit Singh Last Song: अरिजीत सिंह का ‘आखिरी’ गाना, यूट्यूब पर मिल चुके हैं 18 मिलियन व्यूज

Arijit Singh Last playback Song: अरिजीत सिंह ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ऐसे में अब उनका आखिरी गाना कौन सा है आइये जानते हैं। जिसे यूट्यूब पर 18 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 28, 2026

Arijit Singh Last Song before Play back singing retirement it is Maatrubhumi from Battle of Galwan

अरिजीत सिंह का आखिरी गाना

Arijit Singh Last playback Song: अरिजीत सिंह ने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया है। लाखों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत ने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लेते हुए ये कदम उठाया। अब इसी बीच उनका आखिरी गाना सामने आया है। जो लोग सुन रहे हैं और ये यूट्यूब पर तहलका मचा रहा है। हर कोई इसे बेहद पसंद कर रहा है। उस गाने का सीधा कनेक्शन उस सुपरस्टार से है जिसके साथ कभी अरिजीत की दुश्मनी थी। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की।

अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्रान पर लिखा इमोशनल नोट (Arijit Singh Instagram)

अरिजीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अपने फैंस को रिटायरमेंट का कारण बताया। साथ ही उन्होंने उन तमाम प्रशंसकों और संगीतकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके सफर को इतना खूबसूरत बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वह फिल्मों के लिए बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेंगे। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि वह संगीत बनाना जारी रखेंगे, लेकिन फिल्मों की दुनिया से उनका नाता अब एक गायक के तौर पर टूट गया है।

अरिजीत सिंह का ये हैं आखिरी गाना (Arijit Singh Last playback Song)

अरिजीत सिंह की विदाई भी उतनी ही गरिमामय रही जितना उनका करियर। उनका आखिरी फिल्मी गाना सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का देशभक्ति गीत ‘मातृभूमि’ है। यह गाना न केवल देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि अरिजीत की आवाज के उस जादू को भी समेटे हुए है जिसने उन्हें दुनिया का चहेता बनाया है। 'मातृभूमि' के बोल और अरिजीत की शानदार गायकी ने पहले ही लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। फैंस इसे अरिजीत के करियर का सबसे यादगार अंतिम अध्याय मान रहे हैं। यूट्यूब पर उस गाने को 18 मिलियन व्यूज अब तक मिल चुके हैं।

अरिजीत को मिली थी 2013 में असली पहचान (Arijit Singh Career)

बता दें, अरिजीत का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियागंज में जन्मे अरिजीत ने पहली बार रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में नजर आए थे। हालांकि, उन्हें असली पहचान साल 2013 में मिली, जब फिल्म 'आशिकी 2' का गाना ‘तुम ही हो’ रिलीज हुआ। इस एक गाने ने अरिजीत को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

700 गानों की अनमोल विरासत (Arijit Singh Announces Retirement)

अपने करियर में अरिजीत ने अलग-अलग भाषाओं में 700 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है। चाहे वह 'चन्ना मेरेया' का दर्द हो, 'राब्ता' का रोमांस या 'अगर तुम साथ हो' की संवेदनशीलता। अरिजीत ने कई नेशनल अवॉर्ड्स जीते और बॉलीवुड संगीत को एक नई पहचान दी। भले ही अब वह फिल्मों में नहीं गाएंगे, लेकिन उनके गाए हुए सैकड़ों गाने आने वाली कई पीढ़ियों के कानों में रस घोलते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

ममता कुलकर्णी ने हिंदू-मुस्लिम भेदभाव पर दिया बेबाक बयान, बोलीं- बेचारे AR रहमान को अब…
बॉलीवुड
Mamta Kulkarni on AR Rahman communal remark and Hindu Muslim In Industry amid Ousted From Kinnar Akhara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सलमान खान

Updated on:

28 Jan 2026 10:52 am

Published on:

28 Jan 2026 10:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Arijit Singh Last Song: अरिजीत सिंह का ‘आखिरी’ गाना, यूट्यूब पर मिल चुके हैं 18 मिलियन व्यूज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Arijit Singh: अरिजीत सिंह के करियर का सबसे हिट गाना, 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज वाले इस गीत ने बनाया ‘कल्ट’ सुपरस्टार

Arijit Singh Most Viewed Song on Youtube
बॉलीवुड

ग्लोबल मंच पर नॉर्थ-ईस्ट का दिखा जलवा, Farhan Akhtar की इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा में बनाया नया रिकॉर्ड

Farhan Akhtar produced Manipuri Boong
बॉलीवुड

Arijit Singh बनेंगे डायरेक्टर, पहली हिंदी फिल्म में बेटा हीरो और इस एक्टर की बेटी को किया कास्ट

Arijit Singh Announce Retirement Playback Singing to become director his son will be hero first Hindi film
बॉलीवुड

‘अमृता सिंह मुझसे माफी मांगें’, सारा अली खान से दोस्ती टूटने की ओरी ने बताई वजह, किया चौंकाने वाला दावा

Orry Wants Amrita Singh To Apologize
बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी ने हिंदू-मुस्लिम भेदभाव पर दिया बेबाक बयान, बोलीं- बेचारे AR रहमान को अब…

Mamta Kulkarni on AR Rahman communal remark and Hindu Muslim In Industry amid Ousted From Kinnar Akhara
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.