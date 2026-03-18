मुंबई में अभिनेत्री के साथ सड़क पर हुई छेड़छाड़, वायरल वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

Nimisha Nair Harassment Case: मुंबई जैसे महानगर को अक्सर सुरक्षित और जागरूक शहर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक घटना ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनेत्री निमिषा नायर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि उनके साथ सड़क पर बदसलूकी और धमकी दी गई। ये घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस को तेज कर रही है।