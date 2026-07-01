KENYA: हॉस्टल में आग लगने से 16 छात्राओं की मौत, 79 जख्मी, अब 15-18 साल की 8 लड़कियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

Kenya Hostel Fire 16 Female Students Dead : नैरोबी के पश्चिम-मध्य क्षेत्र में स्थित नकुरू काउंटी के गिलगिल में उतुमिषी गर्ल्स एकेडमी सीनियर स्कूल के छात्रावास में आग लगने से 15 से 18 वर्ष की आयु की 16 छात्राओं की मौत हो गई और 79 अन्य छात्राएं जख्मी हुईं। मई के अंत में लगी इस आग के मामले में 8 स्कूली छात्राओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लोक अभियोजन निदेशक ने अपने एक्स अकाउंट पर दिए गए एक बयान में कहा कि आठों अभियुक्त लड़कियां अपना मुं​ह ढंक कर भारी गहमागहमी के बीच नैरोबी के किबेरा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश डायना कवेद्जा के समक्ष पेश हुईं । सभी अभियुक्त लड़कियों ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का दावा किया।