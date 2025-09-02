बेल्जियम ने भी लिया फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रही जंग से गाज़ा (Gaza) में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कई फिलिस्तीनी इस जंग में अपनी जान गंवा रहे हैं। अब इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी गाज़ा सिटी छोड़ रहे हैं। मध्यस्थों की कोशिशों और कई देशों की अपील के बावजूद भी अब तक दोनों देशों के बीच सीज़फायर प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है। हमास ने तो इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, लेकिन अब तक इज़रायल की तरफ से इसे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। इसी बीच अब एक और देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला लिया है।