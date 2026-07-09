PM Kisan Samman Nidhi: 24वीं किस्त को लेकर नया अपडेट, जानें कब आएंगे 2 हजार रुपए, पहले पूरा करें यह जरूरी काम

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20 जून 2026 को किसानों के खातों में 23वीं किस्त की राशि भेजी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित "पीएम किसान उत्सव" कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से देशभर के किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। देश स्तर पर करीब 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला था।