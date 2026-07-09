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TMC के 3 नेताओं के भाजपा में जाने पर सौगत रॉय बोले- हमें कोई नुकसान नहीं, न ही BJP को कोई फायदा होगा

Saugata Roy: तीन पूर्व TMC राज्यसभा सांसदों के BJP में शामिल होने पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दलबदल करने वालों से BJP को भी कोई फायदा नहीं मिलेगा।
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कोलकाता

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Anand Shekhar

Jul 09, 2026

Saugata Roy

TMC नेता सौगत रॉय (ANI Photo)

Saugata Roy: पश्चिम बंगाल के तीन पूर्व राज्यसभा सांसदों सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बारिक के तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर सांसद सौगत रॉय ने प्रतिक्रिया दी है। सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि ये तीनों नेता पहले से ही भीतरखाने भाजपा के साथ ही चल रहे थे। उनके जाने से TMC को कोई नुकसान नहीं होगा और इस बात पर भी संदेह है कि इससे BJP को कोई फायदा होगा। राजनीति में दल बदलने वाले नेता का बहुत ज्यादा महत्व या अहमियत नहीं होती।

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Updated on:

09 Jul 2026 07:50 pm

Published on:

09 Jul 2026 07:50 pm

Hindi News / National News / TMC के 3 नेताओं के भाजपा में जाने पर सौगत रॉय बोले- हमें कोई नुकसान नहीं, न ही BJP को कोई फायदा होगा

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