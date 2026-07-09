उद्योगपति अनिल अग्रवाल का जयपुर से खास कनेक्शन, मेगा क्रिकेट स्टेडियम के लिए दिए थे 300 करोड़ रुपए

Third Largest Cricket Stadium: दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल का राजस्थान की राजधानी जयपुर से खास जुड़ाव रहा है। उन्होने जयपुर के चौंप में बन रहे ​दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार को 300 करोड़ रुपए दिए ​थे। जयपुर में बन रहे मेगा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए लिए वेदांता ग्रुप ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ MOU साइन किया था।

इसके बाद जयपुर में बनने वाले स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम रखना तय किया गया। वेदांता ग्रुप और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच स्टेडियम निर्माण को लेकर MOU साइन होने के बाद स्टेडियम के फर्स्ट फेज का निर्माण भी शुरू हो गया।