TMC Crisis: ‘ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब खत्म हो गई है’, बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले सुखेंदु शेखर रॉय, टीएमसी ने भी किया पलटवार

TMC: टीएमसी छोड़ बीजेपी में जाने वालों नेताओं का क्रम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेसके वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके साथ TMC की पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक भी BJP में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला, जबकि TMC नेता कुनाल घोष ने उनके आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल BJP के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी ने इसे बंगाल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बताया।