Education: कन्या शिक्षा परिसर के औचक निरीक्षण में शिक्षक मिले अनुपस्थित

इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि 16 जून से विद्यालय संचालन प्रारंभ होने के बावजूद अधिकांश छात्राएं अब तक परिसर में वापस नहीं लौटी हैं। दर्ज छात्राओं की तुलना में उपस्थिति कम पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राचार्य एवं शिक्षकों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक छात्रा और उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने घर-घर संपर्क, दूरभाष के माध्यम से संवाद एवं सतत फॉलोअप की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे। विद्यालय प्रबंधन नियमित रूप से उपस्थिति की समीक्षा करे तथा अनुपस्थित छात्राओं को शीघ्र विद्यालय से जोड़े।