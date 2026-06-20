Collector instructions: विद्यालयों में पहुंचेंगे उत्कृष्ट शिक्षकों के अध्यापन कार्य के वीडियो

बच्चों की संख्या कम मिलने पर जताई नाराजगी

कलेक्टर नेहा मीना ने शुक्रवार को विकासखंड सिवनी अंतर्गत प्राथमिक शाला कोहका का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों तथा मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों की तुलना में उपस्थित बच्चों की संख्या अपेक्षित नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शिक्षकों को अनुपस्थित बच्चों एवं उनके परिजनों से नियमित संपर्क स्थापित कर शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों का सर्वे कर विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पहचान करने एवं उनका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाठ्यपुस्तक वितरण की स्थिति, स्मार्ट क्लास के क्रियान्वयन एवं अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कक्षा में उपस्थित बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक क्षमता का आकलन किया एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप विद्यार्थियों से वाचन कराकर उनकी शैक्षणिक प्रगति का परीक्षण किया। कलेक्टर ने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यालय में बेहतर शिक्षण वातावरण विकसित करने के निर्देश दिए।