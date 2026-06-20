Disaster Management: आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन तैयार, मॉक ड्रिल में दिखी झलक

किशोरियों ने पुलिस कंट्रोल रूम का किया शैक्षणिक भ्रमण

सिवनी. मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए पुलिस कंट्रोल रूम का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान टाउन इंस्पेक्टर एवं प्रभारी पुलिस कंट्रोल रूम ओमेश्वर ठाकरे द्वारा बालिकाओं को कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, आपातकालीन कॉल प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं संकट की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में प्राप्त सूचनाओं पर किस प्रकार तत्काल कार्रवाई की जाती है एवं महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग निरंतर कार्यरत रहता है। इस अवसर पर बालिकाओं ने कंट्रोल रूम में उपयोग किए जाने वाले संचार उपकरणों, निगरानी प्रणाली एवं अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्हें महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता सेवाओं के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनी समस्याएं साझा करने एवं सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान प्रशासक वन स्टॉप सेंटर ईशा बाल्मिक, सेंटर एडमिन नारायणी सक्सेना सहित अन्य मौजूद रहे।