बहुउद्देशीय परियोजना निर्धारित समय-सीमा में किए जाएंगे पूर्ण

बालाघाट-सिवनी मार्ग के गड्ढ़ों की मरम्मत जल्द

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय भवनों एवं सडक़ों की प्रगति का परीक्षण किया गया। उन्होंने सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराने को कहा। ऊर्जा विभाग को मानसून पूर्व विद्युत लाइनों की मरम्मत एवं आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारियों को बालाघाट-सिवनी मार्ग के गड्ढ़ों और साइड शोल्डर की मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग की समीक्षा में खरीफ सीजन की तैयारियों, खाद-बीज की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था की जानकारी ली गई। सांसद ने कहा कि किसानों को खाद और बीज के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ई-विकास प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम वितरण सुनिश्चित किया जाए एवं जिले में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। वन विभाग की समीक्षा के दौरान इस वर्ष प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम और पौधों की उपलब्धता की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि केवल पौधारोपण ही नहीं, बल्कि लगाए गए पौधों के संरक्षण और उनकी नियमित निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।